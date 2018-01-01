روسيا توجه اتهامات بالإرهاب لمشتبه به في تفجير سان بطرسبرغ

أعلنت لجنة التحقيقات الروسية، أمس، أنها وجهت اتهامات بالإرهاب لشخص يشتبه بأنه دبر ونفذ تفجيراً أدى إلى إصابة 13 شخصاً في سان بطرسبرغ الأسبوع الماضي.

وقالت اللجنة في بيان: إن المشتبه به، الذي لم يكشف المحققون عن هويته، «أعد وزرع متعمداً قنبلة بدائية» انفجرت يوم الأربعاء في أحد فروع سلسلة متاجر بيريكريستوك، في ثاني أكبر المدن الروسية.

وأضافت: إن المشتبه به أبلغ المحققين بأن دوافعه تتمثل في «كراهية المنظمين والمشاركين» في جلسات تدريب فكري اعتاد حضورها، لكنها لم تكشف عن المزيد من التفاصيل.

وقال المحققون، إن المشتبه به أخفى أيضاً جهازي ذاكرة لتخزين المعلومات (يو.إس.بي) بالقرب من موقع التفجير يحتويان على معلومات، بشأن تحركاته وصورا للقنبلة.

وسيخضع المشتبه به لاختبارات نفسية، من أجل تقييم حالته العقلية. وأفاد المحققون أن خبراء الصحة العقلية يتابعون حالة المشتبه به منذ سن 19 بسبب مشاكل غير معلن عنها، ولم تكشف لائحة الاتهام عن عمر المشتبه به الآن.

كان تنظيم داعش أعلن مسؤوليته عن التفجير، لكنه لم يقدم أي دليل يثبت زعمه. وجاء هذا الإعلان بعد أن قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الانفجار الناتج، عما قال المحققون إن قنبلة بدائية كانت محشوة بقطع معدنية، عمل إرهابي.