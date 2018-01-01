تشكيل حكومة جديدة في مالي

شكلت حكومة جديدة في مالي، أمس، بعد تعيين سوميلو بوباي مايغا رئيسا للوزراء، بموجب مرسوم رئاسي. وتتألف الحكومة من 36 وزيرا في مقابل 35 في الحكومة السابقة، مع تغيير أساسي تمثل في خروج وزير الخارجية عبدالله ديوب الذي تم استبداله بوزير إدارة الأراضي السابق تيمان اوبير كوليبالي.

وانضم ستة وزراء جدد إلى هذه الحكومة التي تشكلت بعد ساعات من تعيين سوميلو بوباي مايغا (63 عاما) خلفا لعبدالله ادريس مايغا الذي كان يشغل هذا المنصب منذ أبريل. وسوميلو بوباي مايغا هو خامس رئيس للوزراء يعينه الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا الذي انتخب في أغسطس 2013 لخمس سنوات والمرشح المحتمل لهذا المنصب في 2018.