برلماني ألماني يطالب باستدعاء السفير الإيراني للخارجية الألمانية

طالب، النائب في البرلمان الألماني عن حزب اليسار المعارض نيما موفاسات، وزارة الخارجية باستدعاء السفير الإيراني، وذلك على خلفية الاحتجاجات المناوئة للنظام التي تشهدها إيران. وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، قال النائب الألماني /‏الإيراني الأصل، أمس: «يجب على الحكومة الألمانية استغلال كل القنوات الدبلوماسية لتوضح للنظام الإيراني أنها تتابع الموقف»، لافتاً إلى ضرورة أن تصر الحكومة الألمانية على مطالبة النظام الإيراني بمراعاة حرية التجمع وحقوق الإنسان، وقال إن هذا سيكون بمثابة إشارة تضامن للمتظاهرين.

في الوقت نفسه، حذر موفاسات من تدخل الغرب بشكل قوي في الموقف في إيران، وقال: «على الغرب أن يتصرف بشكل حذر من وجهة نظري»، وأضاف أن التدخل القوي من قبل الغرب يمكن أن يجعل النظام في إيران يصور المظاهرات على أنها مدفوعة ومنظمة من الغرب.