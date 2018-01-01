ترامب: الشعب الإيراني فطن أن أمواله تُبدّد على الإرهاب

أبدى الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، مجدداً دعمه للمتظاهرين الإيرانيين قائلاً: إن «الشعب بدأ يعي أخيراً كيف تُسرق أمواله وثرواته، ويتم إهدارها على الإرهاب»، في حين أكدت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي أن «إنزال صور المرشد في البلاد يوضح إرادة الشعب لإسقاط نظام الإرهاب».

وتحدث الرئيس الأميركي، أمس، مجدداً بشأن الاحتجاجات المندلعة في إيران تنديداً بالفساد وغلاء الأسعار.

صحوة

وقال ترامب في تغريدات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أخيرا فطن الإيرانيون إلى أن أموالهم تسرق وتبدد على الإرهاب. يبدو أنهم لن يتحملوا هذا الوضع لمدة أطول. الولايات المتحدة تراقب الوضع عن كثب، لتسجيل انتهاكات حقوق الإنسان».

وكان ترامب غرّد، السبت، بشأن احتجاجات الإيرانيين قائلاً إن«الأنظمة القمعية لا يمكن أن تستمر إلى الأبد، وسيأتي اليوم عندما يواجه الشعب الإيراني خياراته».

ووصفت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي ما يجري في إيران بأنه «اختبار» من الشعب للسلطات. وقالت في بيان «الشعب الإيراني المقموع منذ وقت طويل يرقع الآن صوته»، معربة عن أملها في أن «تُحترم الحرية وحقوق الإنسان» في هذا البلد. وأضافت هايلي «نرفع الأماني والصلوات من أجل الملايين الذين يعانون من الحكومات القمعية في كوريا الشمالية وفنزويلا وكوبا وخصوصا في إيران».

من جهتها، قالت زعيمة المعارضة الإيرانية في سلسلة تغريدات نشرتها عبر حسابها على «تويتر» إن «إنزال صور خامنئي القبيحة في أرجاء البلاد يبيّن الإرادة الراسخة للشعب الإيراني لإسقاط نظام الإرهاب الحاكم باسم الدين في إيران».

وأكدت أن «المنتفضين الشامخين الذين أريقت دماؤهم برصاص قوات الحرس، هم شهداء طريق الحرية للشعب الإيراني. أعزي عوائل الشهداء والمواطنين في مدينة درود ومحافظة لرستان البطلة».

وأضافت رجوي «التحية للمنتفضين الذين أشعلوا فتيل ثالث يوم للانتفاضة العارمة في أرجاء إيران. التحية للمدن البطلة: آمل، كرمانشاه، طهران، شاهين شهر، شهر كرد، أصفهان، تربت حيدريه، أراك، ملاير، زنجان، اردبيل، سمنان، خرّم آباد، ساوه، كاشان، بندرعباس، جرجان، تنكابن همدان، قم، كرمان، درود، ياسوج، دزفول، هشتغرد، ساري، الأهواز».