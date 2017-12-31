ترامب : الإيرانيون أخيرا فهموا.. ونراقب الوضع عن كثب

غرّد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأحد، مجددا بشأن الاحتجاجات المندلعة في إيران تنديدا بالفساد وغلاء الأسعار.

وقال ترامب عبر تويتر :" خيرا فطن الإيرانيون إلى أن أموالهم تسرق وتبدد على الإرهاب. يبدو أنهم لن يتحملوا هذا الوضع لمدة أطول. الولايات المتحدة تراقب الوضع عن كثب، لتسجيل انتهاكات حقوق الإنسان.

ويأتي تعليق الرئيس الأميركي في الوقت تتسع فيه رقعة الاحتجاجات في إيران فأكثر فأكر إذ وصلت في يومها الرابع إلى أكثر من 40 مدينة إيرانية، وفق معلومات المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.

واستخدمت قوات الأمن القوة المفرطة في مواجهة المحتجين وقتلت اثنين منهم غربي البلاد، وأوقعت عشرات الجرحى واعتقلت عشرات آخرين، بعدما اعتبرت الحكومة التظاهرات تجمعات غير شرعية.