إيران تحجب انستغرام وتلغرام

قالت وسائل إعلام إيرانية أن اثنين من تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، تعذر استخدامهما عبر الهواتف المحمولة داخل البلاد، بعد ظهر الأحد.

والتطبيقان المذكوران هما "إنستغرام" للصور، و"تلغرام" للرسائل النصية.

وأكد رئيس مجلس ادارة شركة تلغرام بافيل دوروف المعلومات بشأن الحجب.

وقال في تغريدة إن "السلطات الإيرانية تمنع الدخول إلى تلغرام على أكثرية الإيرانيين بعد رفضنا علنا إغلاق قناة (صداى مردم) وغيرها من القنوات التي تحتج سلميا".

وحلت "صداى مردم" محل قناة "آمد نيوز" التي تشكل إحدى اضخم قنوات المعارضة الإيرانية على تلغرام، وتعد أكثر من 1,3 مليون متابع، وأزيلت بطلب من جهرومي السبت.

وتحاول الحكومة الإيرانية منع انتشار الاحتجاجات التي ضربت البلاد مدنا عديدة الأيام الماضية، اعتراضا على تردي الأوضاع الاقتصادية، بالتضييق على وسائل الإعلام.

وتتهم السلطات الإيرانية مجموعات "معادية للثورة" في الخارج باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي، لا سيما تطبيق "تلغرام"، للتحريض على العنف أثناء التظاهرات.