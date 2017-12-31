انقطاع التيار الكهربائي عن 36 ألف منزل وشركة في كندا

انقطع التيار الكهربائي عن حوالي 36 ألف منزل وشركة في كولومبيا البريطانية بسبب عواصف ثلجية عصفت بغرب كندا يوم السبت وهرع العمال لإعادة الخدمة قبل حلول الليل حيث يتوقع خبراء الطقس أن تشهد البلاد انخفاضا شديدا في درجات الحرارة.

وحذرت شركة بي.سي هايدرو للكهرباء على تويتر من أن الظروف ما زالت خطيرة في المنطقة المنكوبة في جنوب غرب كولومبيا البريطانية المعروفة باسم فريزر فالي بسبب انقطاع خطوط الكهرباء.

وتعاني كندا من نفس موجة الصقيع التي تعاني منها أجزاء كبيرة من الشمال الشرقي والجنوب الأوسط للولايات المتحدة.

ودفعت موجة الصقيع التي بدأت قبل عيد الميلاد الحكومة الكندية إلى إصدار تحذيرات بشأن الطقس لأجزاء كثيرة في أنحاء البلاد من كولومبيا البريطانية في الغرب إلى كيبك في الشرق.