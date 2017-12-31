مقتل 10 من طالبان جنوب أفغانستان

ذكر مسؤول أمني محلي في إقليم أوروزجان جنوب أفغانستان، أمس، أن عشرة على الأقل من عناصر طالبان قتلوا في اشتباك مع قوات الأمن، طبقاً لما ذكرته قناة «تولو.نيوز» التلفزيونية الأفغانية.

وقال الملا عبد الصمد، قائد شرطة منطقة خاس أوروزجان، إن قوات الأمن تصدت لهجوم شنته طالبان على مواقع تفتيش أمنية في المنطقة. وأضاف عبد الصمد أن العشرات من أفراد طالبان هاجموا، أول من أمس، مواقع تفتيش أمنية ببلدة شيخا بالمنطقة.

وخلال الهجوم، قتل عشرة من عناصر طالبان وأصيب ثمانية آخرون. وتابع عبد الصمد أن عناصر طالبان فرت بعد ذلك من المنطقة. وقتل خلال الاشتباك جندي بالجيش الأفغاني، وأصيب جنديان آخران بالجيش وخمسة من جنود الشرطة، وفق عبد الصمد.