الإعلان عن تأسيس الحملة العالمية لمناصرة ثورة الشعوب غير الفارسية في إيران

أعلن اجتماع موسع لممثلي المنظمات والشخصيات الحقوقية الدولية والقوى الثورية للشعوب غير الفارسية، أمس، في لندن تأسيس الحملة العالمية لمناصرة ثورة الشعوب غير الفارسية في إيران.

وتضم الحملة المركز الاحوازي لحقوق الإنسان، المرصد البلوشي لحقوق الإنسان، المركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان، جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، منظمة الرسالة العالمية لحقوق الإنسان، الرابطة العالمية للحقوق والحريات في أوروبا، جمعية كرامة لحقوق الإنسان في البحرين، المؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسان، الائتلاف اليمني لحقوق الإنسان، الشبكة الدولية لدعم حق تقرير المصير والاستقلال من الاحتلال الفارسي، المرصد السوري لتوثيق جرائم الحرب، البوابة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المرصد العربي للحقوق والحريات النقابية.

ودعت القوى الثورية للشعوب غير الفارسية جماهيرها إلى الاستمرار في تصعيد التظاهرات والاحتجاجات المنتظمة في كل المدن، ودعت شبابها بالداخل إلى الانضمام الفوري للفصائل الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني، وتنظيم أنفسهم والحضور في التظاهرات التي تقام في المدن للشعوب غير الفارسية بالزي التقليدي.

ورفع اللافتات الوطنية التي تدل على مطالب الشعوب غير الفارسية في التحرر والخلاص من الاحتلال الفارسي حتى إسقاط النظام الإرهابي القمعي الحاكم على رقاب الشعوب غير الفارسية واستبداله بنظام ديمقراطي تعددي، يضمن للمواطن الفارسي حقوق المواطنة وفق القوانين والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مع حصول الشعوب المحتلة لحقوقها الوطنية والإنسانية وحقها في تقرير المصير في جغرافية إيران السياسية.

ولفت بيان صادر عن الاجتماع إلى الأحداث المتسارعة في جغرافية إيران السياسية، حيث تابع العالم التظاهرات والاحتجاجات الشعبية بالمدن الكبرى ما تعرف بجغرافيا إيران السياسية خلال اليومين الماضيين، رغم البطش والقمع المستمر للنشطاء السياسيين من قبل سلطات الاحتلال الفارسي الغاشم إلا أن الثورة لم تخمد.

وأضاف البيان: «الحراك الجماهيري المناهض لحكومة الاحتلال الفارسي زاد من قبل الشعوب غير الفارسية في عدد من المدن منها مشهد ونيشابور ويزد وغيرها، وتوسعت رقعة الاحتجاجات والتظاهرات، ورفع سقف مطالب المتظاهرين العادلة في إسقاط النظام من أجل العيش الحر الكريم ونيل الحقوق الإنسانية».