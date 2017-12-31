تدهور صحة سجينات مضربات عن الطعام في تركيا

قالت نقابة محامين في إقليم ديار بكر التركي، إن الحالة الصحية لعشر سجينات تدهورت بسبب إضرابهن عن الطعام، احتجاجاً على إجراء أمني جديد.

وقالت النقابة إن ست نساء في سجن بمنطقة معمورة العزيز شرقي تركيا، بدأن إضراباً عن الطعام في العاشر من نوفمبر، احتجاجاً على أمر يلزمهن بارتداء بطاقات تعريفية عند التحرك خارج غرفهن. وانضمت أربع نساء أخريات إلى الإضراب في العاشر من ديسمبر، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وقالت نقابة محاميي ديار بكر، إن السجينات فقدن أوزانهن وبدأن يواجهن مشكلات صحية خطيرة. ولم يتسنَ الوصول إلى مسؤولي السجن في عطلة نهاية الأسبوع للتعليق على الحالة الصحية للسجينات. وقالت النقابة إن السيدات اللاتي لم يلتزمن بالأمر منعن من المشاركة في اجتماعات خارج أماكن احتجازهن، وممارسة أنشطة هواياتهن والتواصل والتهوية والالتقاء مع محاميهن.