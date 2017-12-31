روسيا تنتج أسرع مقاتلة اعتراضية في العالم

كشف فيكتور بونداريف قائد القوات الجوية الروسية السابق، رئيس لجنة الأمن للدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي، عن تطوير وإنتاج أسرع طائرة مقاتلة اعتراضية في العالم وهي الجيل الجديد من طراز «ميغ 41».

وقال بونداريف في مقابلة نشرتها وكالة «انترفاكس» الروسية: «نسعى لتطوير وإنتاج مقاتلة روسية جديدة واعدة من طراز «ميغ 41» لتصبح أسرع مقاتلة اعتراضية في العالم، حيث يصل مدى اعتراضها للطائرات والأسلحة المختلفة إلى 1500 كم، فضلاً عن أنّها ستكون قادرة على التعامل مع صواريخ أسرع من الصوت.

وأعلن البرلماني الروسي، أنّ بلاده تطور أيضاً صواريخ جو - جو من طراز«R-37»، فضلاً عن قذائف قتالية جديدة. يذكر أنّ المقاتلة الاعتراضية «ميغ 41» ستحل محل المقاتلة الاعتراضية «ميغ 31» في الخدمة.