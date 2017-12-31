الأمن الروسي يعتقل منفذ هجوم سان بطرسبرغ

أعلن جهاز الأمن الاتحادي الروسي، أمس، أنه تم اعتقال الشخص الذي دبر ونفذ الهجوم على مركز تجارى في مدينة سان بطرسبرغ الروسية. وأسفر الهجوم الذي وقع الأربعاء الماضي عن إصابة 13 شخصا على الأقل.

وقال المكتب الصحافي التابع لجهاز الأمن الروسي، إنه وفي يوم 30 ديسمبر، تمكن الجهاز من تحديد هوية واعتقال منفذ التفجير باستخدام عبوة ناسفة محلية الصنع على مركز تجاري فى بيركرستوك في سان بطرسبرغ في 27 ديسمبر، وفق ما ذكر موقع روسيا اليوم. وأضاف المكتب الصحافي، أنه تم تسليم المشتبه فيه إلى لجنة التحقيق الروسية لمواصلة استجوابه.