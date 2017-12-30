أعلن اجتماع موسع لممثلي المنظمات والشخصيات الحقوقية الدولية والقوي الثورية للشعوب غير الفارسية اليوم في لندن تأسيس "الحملة العالمية لمناصرة ثورة الشعوب غير الفارسية في إيران".

وتضم الحملة المنظمات التالية:

1/ المركز الاحوازي لحقوق الإنسان

2/ المرصد البلوشي لحقوق الإنسان

3/ المركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان

4/ جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان

5/ منظمة الرسالة العالمية لحقوق الإنسان

6/ الرابطة العالمية للحقوق والحريات في اوروبا

7/ جمعية كرامة لحقوق الإنسان في البحرين

8/ المؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسان (لايف)

9/ الائتلاف اليمني لحقوق الإنسان

10/ الشبكة الدولية لدعم حق تقرير المصير والاستقلال من الاحتلال الفارسي

11/ المرصد السوري لتوثيق جرائم الحرب

12/ البوابة العربية لمعلومات حقوق الانسان

13/ المرصد العربي للحقوق والحريات النقابية.

وقد دعت القوي الثورية للشعوب غير الفارسية جماهيرها "الى الاستمرار في تصعيد المظاهرات والاحتجاجات المنتظمة في كل المدن ودعت شبابها بالداخل الى الانضمام الفوري للفصائل الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني وتنظيم انفسهم والحضور في المظاهرات التي تقام في المدن للشعوب غير الفارسية بالزي التقليدي ورفع اللافتات الوطنية التي تدل على مطالب الشعوب غير الفارسية في التحرر والخلاص من الاحتلال الفارسي حتي اسقاط النظام الارهابي القمعي الحاكم على رقاب الشعوب غير الفارسية واستبداله بنظام ديمقراطي تعددي يضمن للمواطن الفارسي حقوق المواطنة وفق القوانين والاعلان العالمي لحقوق الانسان مع حصول الشعوب المحتلة لحقوقها الوطنية والانسانية وحقها في تقرير المصير في جغرافية ايران السياسية".



ولفت بيان صادر عن الاجتماع الى "الاحداث المتسارعة في جغرافية إيران السياسية، حيث تابع العالم المظاهرات والاحتجاجات الشعبية بالمدن الكبرى ما تعرف بجغرافية إيران السياسة خلال اليومين الماضيين رغم البطش والقمع المستمر للنشطاء السياسين من قبل سلطات الاحتلال الفارسي الغاشم إلا أن الثورة لم تخمد".

واضاف البيان: ان الحراك الجماهيري المناهض لحكومة الاحتلال الفارسي زاد من قبل الشعوب غير الفارسية في عدد من المدن منها مشهد ونيشابور ويزد وغيرها، وتوسعت رقعة الاحتجاجات والمظاهرات ورفع سقف مطالب المتظاهرين العادلة في اسقاط النظام من اجل العيش الحر الكريم ونيل الحقوق الانسانية.