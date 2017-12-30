روسيا : اعتقال منفذ هجوم سان بطرسبرغ

أعلنت الاجهزة الامنية الروسية (اف اس بي) السبت انه تم اعتقال منفذ الاعتداء الذي استهدف متجرا كبيرا في مدينة سان بطرسبورغ الاربعاء واسفر عن اصابة 18 شخصا بجروح.

وقالت الاجهزة في بيان "تم اعتقال المدبر والمنفذ المباشر لتفجير عبوة يدوية الصنع في 27 كانون الاول/ديسمبر داخل متجر كبير في سان بطرسبورغ خلال عملية خاصة لجهاز +اف اس بي+ (السبت) 30 ديسمبر".

وأوردت المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية سفيتلانا بترينكو في بيان منفصل ان "المشتبه به يخضع للاستجواب".

وقال مصدر قريب من الملف لوكالة انترفاكس للانباء ان المشتبه به "من سكان سان بطرسبورغ وعمره 35 عاما ويدعى ديمتري لوكياننكو"، لافتا الى انه عضو "في حركة قومية تنشط في الظل".

واصيب 18 شخصا مساء الاربعاء قبل اربعة ايام من ليلة رأس السنة بانفجار عبوة يدوية الصنع وضعت داخل متجر كبير في سان بطرسبورغ. ولا يزال ثمانية جرحى في المستشفى السبت.