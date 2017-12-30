لقطات توثق شجاعة المتظاهرين في إيران وشابة تتحدى خامنئي

واصل آلاف الإيرانيين في عشرات المدن مظاهرات الغضب ضد نظام الملالي لليوم الثالث على التوالي، حيث وثقت كاميرات الهواتف لقطات أظهرت كسر حاجز الخوف من القمع الأمني بينما كانت عبارة "الموت لخامنئي" تنتشر على جدران العاصمة طهران.

وأظهرت لقطات فيديو، نشرتها مواقع معارضة المتظاهرين وهم يضرمون النيران في صور رموز النظام في إحدى اللافتات المعلقة على جسر بأحد شوارع مدينة مشهد، وهي مسقط رأس المرشد علي خامنئي.

وانتشرت لافتات في مختلف المدن الإيرانية بشعار "الموت لخامنئي" و"استح يا خامنئي واترك الدولة"، في حين رصدت لقطات مصورة نشرها حساب "إيران الحرة" سيدة وهي تكتب على الجدران "الموت لخامنئي اللص" وسط طهران.

آلاف الإيرانيين يواصلون مظاهرات الغضب ضد نظام الملالي لليوم الثالث على التواليhttps://t.co/wkiDXjvkkN#مظاهرات_ايران#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/DTCttNKf6D — صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 30, 2017

وخرجت مظاهرات حاشدة في جامعة طهران رافعة شعارات ضد رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني، قائلة" سيد علي اخجل واترك الحكومة".