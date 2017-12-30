اعتقال متظاهرين تجمعوا في طهران منددين بسياسات الحكومة

اتساع الاحتجاجات يهز النظام الإيراني

المصدر:
  • طهران - وكالات
التاريخ:

Ⅶ متظاهرون إيرانيون في مدينة مشهد ضد سياسات نظام الملالي | من المصدر

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اتسع نطاق الاحتجاجات الشعبية ضد النظام الإيراني في عدد من المدن، بعد يوم من انطلاق شرارتها في مدينة مشهد، حيث انتقلت إلى شوارع مدن كرمانشاه وشيراز وطهران ولرستان والمحمرة، وسط محاولات السلطات الأمنية إرهاب المنتفضين عبر شن حملة قمع وإطلاق الوعيد.

وأفادت تقارير أن قوات الأمن الإيرانية اعتقلت عدداً من المتظاهرين الذين تجمعوا في طهران منددين بسياسات الحكومة. واتسمت الاحتجاجات في كرمانشاه بطابع سياسي أكبر، بسبب التوتر الذي تشهده المدينة نتيجة الاعتقالات السياسية التي يتعرض لها المواطنون على خلفية مطالب حقوقية كردية.

وتدخلت قوات الباسيج لتفريق المحتجين الذين هتفوا بشعارات من بينها «أطلقوا سراح السجناء السياسيين» و«الحرية أو الموت».

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