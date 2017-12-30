ترامب: التحقيقات بشأن تدخّل روسيا تعكس صورة سيئة جداً عن أميركا

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أول من أمس، أن التحقيق في قضية التدخلات الروسية المحتملة في الانتخابات الرئاسية الأميركية التي أجريت عام 2016، يعكس صورة سيئة جداً عن الولايات المتحدة. وقال ترامب متحدثاً إلى صحيفة نيويورك تايمز، إنه على قناعة بأن المدعي الخاص روبرت مولر الذي يقود التحقيق سيقوم بعمله بإنصاف.

رسائل

وبدا ترامب خلال مقابلة مع الصحيفة غير مبال بالمخاوف بخصوص التحقيق، الذي أجري بعدما استنتجت وكالات مخابرات أميركية أن روسيا حاولت مساعدة ترامب على هزيمة المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، عن طريق نشر رسائل إلكترونية محرجة ودعاية مثيرة للانقسام.

وقال ترامب، فيما وصفتها الصحيفة بمقابلة ارتجالية استغرقت 30 دقيقة في نادي الغولف، الذي يملكه في وست بالم بيتش بولاية فلوريدا: «لم يحدث تواطؤ، لكنني أعتقد أنه سيكون نزيهاً». وأعرب الرئيس الأميركي عن اعتقاده بأن طول أمد التحقيق يجعل صورة البلد سيئة، لكنه قال إن التحقيق حفز قاعدة مؤيديه وجعلها أقوى من أي وقت مضى. مشيراً إلى أنه لا يعلم كم يستغرق التحقيق من الوقت.

ووفق الصحيفة، كرر ترامب قوله إن الاتهامات بالتدخل الروسي اخترعها مسؤولون في الحزب الديموقراطي وهي حيلة وذريعة لتبرير هزيمة المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية.

وظل هذا التحقيق الاتحادي يلقي بظلاله على البيت الأبيض منذ تولي ترامب الرئاسة قبل عام تقريباً، واتهم بعض حلفاء ترامب في الأسابيع الماضية فريق المحقق الخاص لوزارة العدل، روبرت مولر، بالتحيز ضد الرئيس الجمهوري. ووجه مولر الاتهام لأربعة من مساعدي ترامب في تحقيقه. ونفت روسيا التدخل في الانتخابات الأميركية. وعلى مدى أسابيع، قال محامو ترامب إنهم يتوقعون أن ينتهي تحقيق مولر سريعاً ربما بحلول نهاية 2017. ولم يعلق مولر على المدة التي قد يستغرقها التحقيق.