جورج ويا ينجح في أول انتقال ديمقراطي بتاريخ ليبيريا

فاز نجم كرة القدم السابق جورج ويا، بجولة الإعادة في انتخابات الرئاسة الليبيرية، وسيخلف الرئيسة الحالية إيلين جونسون سيرليف الشهر المقبل، في أول انتقال ديمقراطي للسلطة في البلاد منذ أكثر من 70 عاماً.

وقال رئيس المفوضية الوطنية للانتخابات في ليبيريا جيروم كوركوياه، إن ويا تصدر السباق بحصوله على 61.5 في المئة من الأصوات مقابل 38.8 لجوزيف بواكاي نائب الرئيسة وذلك بعد فرز 98.1 في المئة من الأصوات.

وفي مقر حزبه خارج العاصمة مونروفيا سالت دموع ويا لدى توجيهه التحية لأنصاره من شرفة المكتب. وفي الأسفل غنى مئات الشبان ورقصوا على وقع أداء حي لنجم الغناء الليبيري هيبكو صاحب الشعبية الكبيرة بين الشبان الفقراء.

وبات جورج ويا أول نجم كروي عالمي يتبوأ منصب رئيس بلاده في ليبيريا ليتلقى تهنئة العالم الكروي. ورحب العديد من نجوم كرة القدم في إفريقيا بانتصاره في انتخابات رئاسة بلاده بينهم العاجي ديدييه دروغبا الذي تبادل بعض الكلمات مع الرئيس الجديد عبر حسابه على «تويتر».

تهنئة

وقال دروغبا نجم تشلسي ومنتخب ساحل العاج سابقاً «تهانينا سيد جورج». ورد عليه ويا بقوله: «شكراً ديدييه على دعمك، نحن الاثنان حريصان ومدركان لقدر شعوبنا، لنكمل الطريق ذاته». وكان لسان حال العاجي الآخر يايا توريه، لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي، مماثلاً بقوله «تهانينا فخامة الرئيس ويا».

في المقابل، هنأ الكاميروني ستيفان مبيا، لاعب مرسيليا السابق، ويا على مسيرته الرائعة، وقال: «أول لاعب أفريقي يحرز الكرة الذهبية عام 1995، أول لاعب معتزل يصبح رئيساً للجمهورية، احترام».

وفيما هنأ نادي موناكو الذي تلمس فيه ويا خطواته الأولى في الدوري المحلي، ومكث في صفوفه من 1988 إلى 1992، الرئيس الجديد على انتخابه رئيساً لليبيريا وتمنى له التوفيق على رأس بلاده، قال نادي باريس سان جرمان .

حيث لعب ويا من 1993 إلى 1995 عبر «تويتر»: نعرف جورج ويا قبل فترة طويلة قبل انتخابه رئيساً لليبيريا، تهانينا إلى أسطورة الكرة العالمية لهذه الصفحة الجديدة في مسيرته المظفرة. كما هنأ نادي ميلان ويا بفوزه.