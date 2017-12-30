استقالة رئيس وزراء مالي وحكومته

قال مكتب الرئاسة في مالي، إن رئيس الوزراء عبدالله إدريس مايغا وأعضاء حكومته قدموا استقالاتهم، أمس. ولم يقدم مكتب الرئاسة سبباً للاستقالة الجماعية. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يشغل مايغا منصب مدير حملة الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى العام المقبل، أو أن يرشح نفسه ليكون خلفاً لكيتا.

وقال مكتب الرئاسة في بيان إن الرئيس سيعين قريباً حكومة جديدة. وستكون هذه خامس حكومة تخدم في عهد كيتا منذ انتخابه في 2013. وشابت ولاية كيتا تحديات أمنية من متطرّفين في شمالي ووسط مالي. وأعاد هؤلاء تنظيم أنفسهم، منذ تدخل فرنسا عسكرياً في 2013، لشن هجمات بشكل منتظم على الجنود وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والمدنيين.