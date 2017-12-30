موجة صقيع تجتاح ولايات أميركية

اجتاحت موجة صقيع شديدة معظم مناطق الشمال الشرقي والغرب الأوسط الأميركي، قادمة من القطب الشمالي، وانخفضت درجات الحرارة لتسجل أرقاماً قياسية في بقاع عديدة. وحذر خبراء الأرصاد الجوية من استمرار موجة البرد القارس خلال الاحتفالات بالعام الجديد. وتوقعت هيئة الأرصاد، أن تؤدي موجة باردة تجتاح المنطقة الشمالية الغربية المطلة على المحيط الهادي، إلى تراكم الثلوج بارتفاع يصل إلى متر، في أجزاء من ولاية واشنطن وجبال روكي الشمالية.

وقال بوب أورافيك الناطق باسم الهيئة الوطنية للطقس، إن تيوغا التي تقع في نورث داكوتا، باتت أكثر بقعة في الولايات المتحدة برودة، مع انخفاض درجة الحرارة إلى نحو 26 درجة تحت الصفر، مضيفاً: ربما تكون درجات الحرارة المتدنية بين 26 إلى 29 درجة مئوية تحت الصفر في مناطق شمال وشمال شرقي نورثداكوتا بل ربما في شمال مينيسوتا.

ومن المتوقع أن يمثل هذا الطقس اختباراً لمئات الآلاف ممن يُتوقع أن يتوافدوا على ميدان تايمز سكوير الشهير في نيويورك ليلة رأس السنة مساء الأحد. ويرجح خبراء الأرصاد أن تنخفض درجات الحرارة إلى 12 درجة مئوية تحت الصفر، وهو ما ينخفض عن المتوسط المعتاد خلال اليوم. وتصدر الوسم «إيت سو كولد» الموضوعات الأكثر وروداً على موقع تويتر في الولايات المتحدة.

وكانت مدينة تيوغا في ولاية نورث داكوتا واحدة من أكثر البقاع برودة في الولايات المتحدة أول من أمس إذ انخفضت درجة الحرارة بها إلى 26 درجة مئوية تحت الصفر. وفي غالبية المناطق في نيو إنغلاند وشمال بنسلفانيا ونيويورك أصدرت هيئة الأرصاد نصائح وتحذيرات مع توقع انخفاض درجات الحرارة إلى أقل من 12 درجة مئوية.