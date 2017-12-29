صحيفة بريطانية: نظام الملالي نهب الشعب

علقت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية، على التظاهرات الحاشدة التي نزلت لشوارع مدينة المشهد الإيرانية، احتجاجاً على ارتفاع الأسعار وانتشار البطالة.

مشيرة إلى أنَّ السبب الرئيسي في ذلك هي أطماع النظام الحالي بإيران. وأشارت الصحيفة إلى أن مواجهات قوات الشرطة التابعة للحرس الثوري الإيراني، أسفرت عن العديد من الإصابات، مؤكدة أن الإيرانيين تفاعلوا مع الحادث بشكل واضح، عبر مواقع التواصــل الاجتماعي، ونشروا مقاطع تؤكّد إصابة بعض المتظاهرين في الوجه، وغيره من أجسادهم أثناء الاحتجاجات.

وأرجعت الصحيفة تلك المواجهات إلى عدم استشعار الشعب الإيراني لأي تقدم على المستوى الاقتصادي، خاصة في أعقاب الاتفاق النووي الذي وقعته بلادهم برفقة القوى العظمى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، والذي زعم نظام الملالي أنه سيتسبب في ازدهار البلاد على المستوى الاقتصادي.

وترى «ديلي إكسبريس» أن الاحتجاجات التي استمرت لليوم الثاني على التوالي، تنبع من شعور الإيرانيين بفساد المسؤولين والنظام الحاكم، والذي استفاد وحده من رفع العقوبات الاقتصادية عن كاهل إيران، بعد إتمام الاتفاق النووي مع القوى العظمى في 2015.

وذكرت أن التظاهرات رفعت لافتات عديدة ضد حسن روحاني ونظام الملالي، متهمة إياه بالفساد والضلوع في الأحوال المعيشية غير الآدمية التي تعيشها البلاد تحت وطأة النظام الحاكم، والذي كان لديه عامان من بعد توقيع الاتفاق لتحسين أوضاع البلاد.

وخلال الأيام الماضية، شهدت الأحوال المعيشية في إيران انتقاداً واضحاً من أعضاء مجلس الشعب، حيث قال النائب بالبرلمان الإيراني، أمير خوجاسته: «وعدنا الناس بمنحهم أموال النفط، ولكن مع مشروع قانون الميزانية لعام 2018، نحن نأخذ من أموال الناس، فإذا ارتفع سعر الوقود، سوف يكون هناك بالتأكيد 45 إلى 50 في المئة، ما يعني ارتفاعاً في أسعار السلع»، مؤكداً أنه «في الوقت الراهن، السلع ارتفعت تدريجياً بنسبة 35 إلى 40 في المئة، وفي ظل هذه الظروف، من يهب إلى مساعدة الناس؟».