الإمارات تدين الاعتداءات الإرهابية في سان بطرسبرغ وكابول

دانت دولة الإمارات، أمس، الهجمات الإرهابية التي استهدفت مكتب وكالة صوت الأفغان للأنباء ومركزاً ثقافياً مجاوراً في العاصمة الأفغانية كابول، وأودى بحياة عشرات أغلبهم طلاب، والتفجير الإرهابي في مدينة سان بطرسبرغ الروسية.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيانين أمس، استنكار دولة الإمارات وإدانتها الشديدين للتفجير الإرهابي في مركز بيركريستوك للتسوق في مدينة سان بطرسبرغ شمالي روسيا، والمركز الثقافي في كابول. وأكدت وقوف الإمارات وتضامنها مع الحكومة الروسية والأفغانية في مواجهة العنف والتطرف، مؤكدةً موقف الإمارات الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والمناهض للإرهاب بكل صوره وأشكاله.

وجددت الوزارة دعوتها إلى تعزيز التنسيق بين دول العالم، وتكاتف جهود المجتمع الدولي لضمان اجتثاث آفة الإرهاب الخطرة التي تهدد الأمن والاستقرار العالميين والقضاء على مسبباتها وتجفيف منابع تمويلها. وأعربت الوزارة عن مواساتها للحكومة والشعب في روسيا وأفغانستان وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن، أمس، أن الانفجار الذي هز متجراً في سان بطرسبرغ، أول من أمس، كان عملاً إرهابياً. من جهة أخرى، قُتل 41 شخصاً وأصيب 84 على الأقل في اعتداء استهدف مركزاً ثقافياً في كابول، أمس، وتبناه «داعش». وأعلن ناطق باسم وزارة الداخلية الأفغانية أن الهجوم الانتحاري استهدف مكتب وكالة صوت الأفغان للأنباء ومركزاً ثقافياً شيعياً مجاوراً في كابول.

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