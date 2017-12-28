الغضب يشعل مدنا إيرانية والآلاف يهتفون.. "الموت للديكتاتور"

تظاهر آلاف الإيرانيين، الخميس، في شوارع مدن عدة، احتجاجا على ارتفاع الأسعار والفساد، مرددين شعارات مناوئة للنظام بينها "الموت للديكتاتور"، وقد ردت السلطات بحملة قمع أسفرت عن اعتقال العشرات.

وتركزت المظاهرات في مشهد ثاني أكبر مدن البلاد، ويزد ونيشابور وشاهرود وكاشمر، حسب ما قال حساب "إيران الحرة" في تغريدات أرفقها بمقاطع فيديو للاحتجاجات.

وأظهرت مقاطع مصورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، محتجين في مشهد شمال غرب إيران، وهم يهتفون "الموت (للرئيس حسن) روحاني" و"الموت للديكتاتور".

ولم يؤد الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع قوى عالمية في 2015 إلى نتائج اقتصادية لفئات الشعب العريضة التي تعاني وضعا صعبا وترى أن الأمور لم تتغير بسبب الفساد وسوء الإدارة، وذهاب أموال طائلة لتمويل ميليشيات إيران الإرهابية في المنطقة.

وتشير أرقام مركز الإحصاءات الإيراني، إلى بلوغ نسبة البطالة 12.4 في المئة، في البلاد، خلال العام المالي الجاري، وهو ما يمثل ارتفاعا نسبته 1.4 في المئة مقارنة بالعام الماضي.

ويوجد قرابة 3.2 مليون عاطل عن العمل في إيران، فيما يبلغ عدد سكان البلاد 80 مليون نسمة.

ويتأجج الغضب في الشارع الإيراني، وسط ارتفاع أسعار العديد من السلع الأساسية، بما في ذلك البيض، بنسبة من 30 إلى 40 في المائة خلال الأيام الماضية.

وقالت "إيران الحرة" إن قوات الباسيج هاجمت المتظاهرين في مشهد، في حين ذكرت الرواية الرسمية أن عددا من المحتجين اعتقلوا.

وهتف المحتجون "سرقوا بلدنا" و"غادروا سوريا.. فكروا فينا" في انتقاد لنشر إيران قوات هناك دعما لنظام بشار الأسد ضد انتفاضة اندلعت ضده في 2011.

ورددوا أيضا هتافات من بينها "الموت للديكتاتور" و"لا غزة ولا لبنان، حياتي لإيران"، في إشارة إلى الغضب من سياسة النظام التوسعية وهدر ثروات البلاد لتحقيق مطامعه، بدلا من تحسين الظروف داخل البلاد.