بوتين: تفجير سان بطرسبورغ عمل إرهابي

اعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس ان انفجار سان بطرسبورغ الناجم عن عبوة يدوية الصنع في سوبرماركت الاربعاء "عمل ارهابي"، أدى الى اصابة 13 شخصا بجروح.

وصرح بوتين "بالامس تم تنفيذ عمل ارهابي في سان بطرسبورغ"، ثاني المدن الروسية، وذلك في كلمة القاها اثناء حفل لتوزيع الاوسمة على العسكريين الروس الذين شاركوا في العملية العسكرية في سوريا.

واستهدف التفجير سان بطرسبورغ، عاصمة القياصرة السابقة في روسيا، التي سبق استهدافها في اعتداء في ابريل

وصرح بوتين ان روسيا"قدمت مساهمة حيوية في هزيمة قوى الاجرام التي تحدت الحضارة برمتها وفي تدمير جيش ارهابي وديكتاتورية همجية".