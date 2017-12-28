13 قتيلاً من حركة الشباب بغارة أميركية جنوبي الصومال

قُتل 13 مقاتلاً من حركة الشباب الإرهابية بغارة أميركية استهدفتهم جنوبي الصومال، بحسب ما أعلنت القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا. وقالت القيادة، في بيان أمس: «بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية الصومالية، نفّذت القوات الأميركية غارة على مقاتلين في حركة الشباب في الرابع والعشرين من ديسمبر 2017 جنوبي الصومال، وقتلت 13 إرهابياً».

وكثّفت الولايات المتحدة في الأسابيع الماضية عملياتها في الصومال، وخصوصاً غارات الطائرات من دون طيار على مواقع حركة الشباب وتنظيم داعش.

ومنذ عام 2007، تحاول حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة أن تُسقط الحكومة المركزية في مقديشو، التي تحظى بدعم من المجتمع الدولي، ويساندها 22 ألف جندي من قوات الاتحاد الإفريقي.