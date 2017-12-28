جرحى بانفجار في سوبر ماركت بسان بطرسبورغ

سقط عدد من الجرحى في انفجار في سوبر ماركت بمدينة سان بطرسبورغ شمال غربي روسيا، وفقاً لما أعلنته الشرطة، التي أكدت أن الانفجار ناجم عن قنبلة بدائية الصنع. وأفادت الشرطة، في بيان مقتضب، أن «انفجاراً وقع الساعة السادسة والنصف مساء (15,30 ت غ) في سوبر ماركت على جادة كوندراتيف في سان بطرسبورغ. هناك عدد من الجرحى وفقاً لتقارير أولية».

وأضافت أن «ملابسات الحادث لا تزال قيد المتابعة حالياً». ونقلت وكالات الأنباء، عن الناطقة باسم لجنة التحقيق سفيتلانا بترينكو، أن أربعة أشخاص نُقلوا إلى المستشفى. في سياق آخر، ذكرت وكالة إعلام روسية، نقلاً عن مسؤول تنفيذي، أن مسلحاً فتح النار داخل مصنع للمعجنات في موسكو، أمس، فقتل شخصاً، واحتجز عدداً من الرهائن، قبل أن تتمكن الشرطة مع التفاوض مع المسلح، الذي اتضح أنه مالك سابق للمصنع وتفرج عن الرهائن.