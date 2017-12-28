بدء أكبر عملية تبادل سجناء بين كييف والانفصاليين

بدأ الانفصاليون الموالون لروسيا وسلطات كييف أمس عملية تبادل سجناء يمكن أن تشمل 380 شخصاً في شرق البلاد الانفصالي وهي الأكبر خلال أربع سنوات من النزاع في البلاد كما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

وقال مراسل وكالة فرانس في المكان إن مجموعة أولى من 15 سجيناً أوكرانيا نقلوا بواسطة حافلة ووصلوا الى الأراضي الخاضعة لسيطرة كييف. وهم سجناء كانوا معتقلين من قبل «جمهورية» المتمردين المعلنة من جانب واحد في لوغانسك كما أعلنت نائبة رئيس البرلمان ايرينا غيراشتشنكو التي كانت متواجدة في المكان وشاركت في المفاوضات التي أفضت الى التبادل.

وسيسلم الانفصاليون كييف 74 سجيناً أوكرانيا معتقلين لدى «الجمهوريتين» المعلنتين من جانب واحد في لوغانسك ودونيتسك مقابل 306 معتقلين لدى السلطات الأوكرانية. وهي أول عملية تبادل سجناء منذ 15 شهراً بين الطرفين وجرت على خط الجبهة قرب مدينة هورليفكا على بعد 40 كلم شمال شرق دونيتسـك.