تركيا تخرق قواعد «الأطلسي» وتشتري «إس- 400» بـ2.5 مليار دولار

ذكر رئيس مجموعة روستيك الروسية الحكومية، سيرغي تشيميزوف، أن بلاده ستمد تركيا بأربع وحدات من منظومة «إس-400» للصواريخ «أرض- جو»، مقابل 2.5 مليار دولار، في إطار صفقة تم الانتهاء تقريباً من وضع اللمسات الأخيرة عليها في خرق لقواعد حلف شمال الأطلسي.

وأضاف تشيميزوف، في تصريح لصحيفة «كومرسانت»، أمس، أن تركيا ستدفع 45 في المئة من التكلفة مقدماً، في حين ستمنحها روسيا قروضاً تغطي بقية التكلفة. وتوقع أن تبدأ موسكو تسليم أول الوحدات في مارس 2020، وفق ما نقلت «رويترز».

وأجّجت الصفقة قلقاً في الغرب بالنظر إلى كون تركيا عضواً في حلف شمال الأطلسي، إذ لا يمكن دمج منظومة الصواريخ الروسية في الهيكل العسكري للحلف. وأوضح تشيميزوف أن تركيا أول من سيملك منظومة صواريخ «إس-400» المتطورة بين أعضاء حلف شمال الأطلسي. وأشار إلى أن وزارتي المالية في روسيا وتركيا أكملتا بالفعل المحادثات الخاصة بتمويل الصفقة، وأنه لم يتبقَّ سوى المصادقة على الوثائق النهائية.