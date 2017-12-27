موسكو: مقتل شخص خلال تبادل لإطلاق النار في عملية احتجاز رهائن

أفادت وسائل إعلام روسية بمقتل شخص خلال تبادل لإطلاق النار في عملية احتجاز رهائن جنوب شرق موسكو
أفادت وسائل إعلام روسية بمقتل شخص خلال تبادل لإطلاق النار في عملية احتجاز رهائن جنوب شرق موسكو
أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن النظام العربي في مأزق ، مشيرا إلى أن الحل في التعاون أمام الأطماع الإقليمية المحيطة، مشددا على ان العالم العربي لن تقوده طهران أو أنقره بل عواصمه مجتمعة.
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أمس، إن السلطات ألقت القبض على أربعة أشخاص بتهمة نشر فيديو يسيء لولي العهد نواف الأحمد
انتشرت عناصر من الجيش المصري، أمس، في محافظات عدة، لمعاونة الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية في حماية المنشآت والمرافق
اقترح وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، مشاركة البنك الدولي كطرف فني له رأي محايد وفاصل، في أعمال اللجنة الفنية
أصدرت ميليشيات الحوثي، تعميماً موجهاً إلى جميع البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية، تلزمهم فيه بالتحفظ على حسابات
بحث التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن مع قيادات يمنية أمس الترتيبات العسكرية لاستكمال تحرير مديرية نهم والوصول إلى
أكد وزير السياحة اليمني د. محمد عبدالمجيد قباطي، أن الحوثيين حفروا قبرهم بأيديهم عقب اغتيال الرئيس السابق علي عبدالله
شنّت قوات الاحتلال، فجر أمس، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، تم خلالها اعتقال 21
اقترب الشاب إبراهيم أبوثريا من السياج الفاصل شرق قطاع غزة، للمشاركة في المواجهات التي يشارك فيها منذ سنوات طويلة
لم ينجُ قطاع الرياضة من فساد نظام الدوحة، ففي يونيو الماضي نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» التقرير الذي حقق بوجود
أكد زعيم قبيلة آل بحيح، أحد فروع قبيلة آل مرة في قطر، منصور بن راشد الصعاق، أنه مطمئن أن الشعب القطري سينال حقوقه التي