موسكو: مقتل شخص خلال تبادل لإطلاق النار في عملية احتجاز رهائن

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن النظام العربي في مأزق ، مشيرا إلى أن الحل في التعاون أمام الأطماع الإقليمية المحيطة، مشددا على ان العالم العربي لن تقوده طهران أو أنقره بل عواصمه مجتمعة.