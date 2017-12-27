موسكو: مقتل شخص خلال تبادل لإطلاق النار في عملية احتجاز رهائن

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أفادت وسائل إعلام روسية بمقتل شخص خلال تبادل لإطلاق النار في عملية احتجاز رهائن جنوب شرق موسكو

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