إنقاذ 255 مهاجراً في «المتوسط»

أنقذت سفينتان ليل الاثنين الثلاثاء 255 شخصاً كانوا في ثلاثة مراكب في البحر الأبيض المتوسط انطلقت من ليبيا قبل أن تسوء الأحوال الجوية، حسبما أعلن خفر السواحل في إيطاليا.

وأنقذت منظمة «برواكتيفا اوبن ارمز» غير الحكومية زورقاً مطاطياً كان على متنه 134 شخصاً بينهم سبعة أطفال. وسينقل هؤلاء إلى باخرة اكواريوس التابعة لمنظمة «اس او اس ميديتيرانيه» غير الحكومية لإيصالهم إلى بوزالو في صقلية.

كما أنقذت بارجة حربية تابعة لعملية «صوفيا» الأوروبية ضد مهربي البشر، ركاب مركبين آخرين.

وبحسب صحيفة «لاريبوبليكا» فإن المهربين خفضوا، خصوصاً بسبب سوء الأحوال الجوية شتاء، كلفة عملية العبور إلى 400 يورو للشخص الواحد مع وضع أكبر عدد ممكن من المهاجرين في الزوارق.