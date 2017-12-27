اعتقال 4 بشبهة الإرهاب في هولندا

اعتقلت الشرطة الهولندية، الأحد الماضي، أربعة أشخاص أحدهم سويدي «يشتبه في تورطهم في نشاطات إرهابية»، كما أعلنت النيابة العامة أمس.

ووصل أحد هؤلاء، ويبلغ من العمر 29 عاماً، بالطائرة من ستوكهولم في وقت سابق الأحد، في حين جاء الثلاثة الآخرون، أعمارهم 21 و23 و30 عاماً، من بلدات فلاردينع ودلف وغودا في جنوب غربي هولندا.

وأوضحت الشرطة، التي دهمت منازل عدة في هذه البلدات الثلاث، أنها ضبطت وثائق ولم تعثر على أسلحة أو متفجرات. وأضافت النيابة العامة أنه «لا توجد معلومات ملموسة تشير إلى هجوم إرهابي مخطط له، إلا أن الشرطة ومكتب النائب العام لا يريدان المخاطرة» دون مزيد من التفاصيل. وتم وضع المشتبه فيهم قيد الاحتجاز بانتظار مثولهم أمام المحكمة.