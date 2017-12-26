معارض روسي يدعو إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية بعد رفض ترشحه

دعا المعارض الروسي اليكسي نافالني أمس، إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 مارس المقبل بعد رفض ترشحه لهذه الانتخابات التي تبدو شبه محسومة لصالح الرئيس فلاديمير بوتين.

وعزت اللجنة الانتخابية الروسية قرارها إلى صدور حكم قضائي على نافالني في قضية يعتبرها «مفبركة» للحؤول دون مواجهته بوتين.

وصوتت في اجتماع علني بالإجماع على رفض الملف الذي قدمه نافالني (41 عاماً) الأحد في ختام يوم نظم فيه أنصاره تجمعات في مدن روسية مختلفة.

وعلى الأثر، صرح نافالني للصحافيين «نعلن إضراباً عن التصويت. سندعو الجميع إلى مقاطعة هذه الانتخابات. لن نعترف بالنتائج».

وقال في شريط مصور خاطب فيه أنصاره وبث على موقعه الإلكتروني إن «العملية التي نحن مدعوون إلى المشاركة فيها ليست انتخابات. وحده بوتين والمرشحون الذين اختارهم بنفسه ولا يشكلون أي خطر سيشاركون فيها».

ولم يكن قرار اللجنة الانتخابية مفاجئاً إذ سبق أن نبهت اللجنة مراراً إلى أن نافالني لن يتمكن من الترشح قبل العام 2028 بسبب الحكم عليه في فبراير الفائت بالسجن خمسة أعوام مع وقف التنفيذ بتهمة اختلاس أموال في قضية تعود إلى العام 2009.

وأكدت رئيسة اللجنة ايلا بامفيلوفا أنه ليس لديها «أي ملاحظة» على الوثائق التي قدمها نافالني، مكررة أن المطلوب هو احترام القانون.

وعلق نافالني خلال تجمع عام سبق قرار اللجنة «من المؤكد أنه تمت فبركة هذه القضايا لمنعي من الترشح»، مستنداً إلى قرار أصدرته اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وسيواجه بوتين في الانتخابات المرشحين التقليديين للحزب الشيوعي والقوميين، إضافة إلى نجمة التلفزيون القريبة من المعارضة الليبرالية كسينيا سوبتشاك التي تأمل باجتذاب القاعدة المستاءة من الوضع في البلاد.

وقدمت سوبتشاك أمس، أوراق ترشحها لخوض انتخابات الرئاسة إلى اللجنة المركزية للانتخابات في موسكو.

وقالت سوبتشاك، البالغة من العمر 35 عاماً وابنة رئيس بلدية سابق لمدينة سان بطرسبرج، عمل الرئيس الحالي فلاديمير بوتين تحت قيادته يوماً ما، إنها لا تتوقع إلحاق الهزيمة ببوتين.

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قتل خمسة أشخاص على الأقل وأصيب آخرون بجروح، أمس، عندما خرجت حافلة ركاب عن مسارها واقتحمت ممراً مزدحماً للمشاة في موسكو. ووقع الحادث في أحد الشوارع الرئيسية غربي العاصمة الروسية. ويوجد في هذه المنطقة مركز للتسوق يرتاده الكثير من الزبائن ومحطة أنفاق.

وقال مسؤول لشرطة المرور أرتيوم كوليسنيكوف: «تشير المعلومات الحالية إلى خمسة قتلى»، وقد نقل ثلاثة جرحى إلى المستشفى، فيما ترددت تقارير غير مؤكدة عن إصابة 15 شخصاً بجروح. موسكو - وكالات