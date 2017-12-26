فيتنام تجلي مليون شخص مع اقتراب إعصار «تمبين»

تأهبت سلطات فيتنام لنقل أكثر من مليون شخص من مناطق منخفضة على الساحل الجنوبي للبلاد مع اقتراب إعصار تسبب في سيول وانهيارات طينية في الفلبين، وأودى بحياة أكثر من 230 شخصاً.

وتعتزم السلطات الفيتنامية إجلاء مليون و200 ألف شخص من مناطق منخفضة على الساحل الجنوبي للبلاد مع اقتراب الإعصار «تمبين». وقالت لجنة مواجهة الكوارث الفيتنامية في بيان أمس، إن السلطات أجلت 74 ألف شخص من مناطق قبل وصول الإعصار، بينما تستعد لإجلاء أكثر من مليون شخص في 15 إقليماً ومدينة.

وذكر رئيس وزراء فيتنام نغوين شوان فوك أنه أصدر تعليمات بضمان سلامة منصات الحفر وناقلات النفط التابعة للحكومة، داعياً إلى إجلاء العمال، وإغلاق المنصات إن لزم الأمر.

وحذرت السلطات الفيتنامية نحو 62 ألف زورق صيد من النزول للمياه في الأيام المقبلة، كما أمرت بإغلاق المدارس في مدينة هوتشي منه التجارية جنوب البلاد.

واجتاح «تمبين» أول من أمس، جزر سبراتلي في بحر الصين الجنوبي، والتي تتنازع السيادة على أجزاء منها دول عدة بينها فيتنام والصين. ولم ترد أنباء عن سقوط خسائر بشرية.

وتتعرض فيتنام والفلبين بشكل منتظم للأعاصير، التي تتشكل فوق المياه الدافئة للمحيط الهادي وتتحرك غرباً نحو اليابسة. وسيكون تمبين الإعصار الـ16، الذي يضرب فيتنام هذا العام.