فنزويلا تفرج عن 36 معارضاً

أعلنت جماعة حقوقية في فنزويلا أن السلطات أطلقت سراح 36 معارضاً للحكومة الاشتراكية أمس، في إطار الإفراج عن سجناء بمناسبة عيد الميلاد.

وتعرضت حكومة الرئيس نيكولاس مادورو لانتقادات في الداخل والخارج، لاحتجازها قرابة 270 ناشطاً في السجون. وقالت الحكومة إنها ستطلق سراح 80 منهم، وتفرض عليهم عقوبات بديلة، منها الخدمة المجتمعية.

وأطلق سراح 13 منهم أمام كاميرات التلفزيون، خلال اجتماع حضرته المسؤولة الكبيرة ديلسي رودريجيز. ووجهت إليهم خطبة بشأن العنف والتخريب، وتمنت لهم عيد ميلاد سعيداً. وقال ألفريدو روميرو، الذي ينتمي إلى منظمة حقوقية تتابع احتجاز النشطاء والمحتجين، إن السلطات أطلقت سراح 36 شخصاً بحلول أمس. لكنه انتقد الحكومة لعدم منحهم عفواً كاملاً. وقال: «يجب أن يطلقوا سراح الجميع، وليس بعضهم فقط».