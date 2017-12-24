غارات جويّة توجع «طالبان» غربي أفغانستان

قتل 38 مسلحاً على الأقل، من بينهم نائب حاكم لحركة طالبان في الظل، وأحد قادة الحركة في غارات جوية، بإقليم هيرات غربي أفغانستان. وقال الناطق باسم وزارة الدفاع، الجنرال دولت وزيري، إن المسلحين قتلوا في الغارات الجوية، التي تم تنفيذها في منطقة خاك سفيد بإقليم هيرات، مشيراً إلى أنّ 38 مسلحاً على الأقل، من بينهم نائب حاكم الحركة في الظل، الملا عبد الصمد وقائد الوحدة الحمراء لطالبان، الملا لال حاجي باري جان صادق قتلوا.

وأضاف الجنرال وزيري، أن إجمالي 14 مسلحاً أصيبوا أيضاً، خلال عمليات القصف الجوي وتم تدمير العديد من مستودعات الأسلحة. إلى ذلك، أعلن مسؤول، أمس، مقتل وإصابة خمس نساء بسبب قذيفة هاون، سقطت على منزلهن في منطقة بالا بالوك، بإقليم فرح غرب أفغانستان، وفق ما ذكرت وكالة «باجوك» الأفغانية للأنباء.

ونقلت الوكالة عن شاهلا أبوبكر، وهو ممثل عام وعضو بالمجلس الإقليمي في فرح قوله، إن الحادث وقع في قرية شيوان بالمنطقة مساء الجمعة. وقتلت امرأتان وأصيبت ثلاث آخريات. ووفق أبوبكر فإنّ جميع الضحايا من أسرة واحدة. وأكد سراج أحمد، وهو أحد سكان المنطقة سقوط ضحايا، مشيراً إلى أنه تم إطلاق القذيفة من قاعدة تابعة للجيش الوطني الأفغاني. وأضاف أن النساء المصابات في حالة حرجة.

ورفض مسؤولو الأمن التعليق على الحادث، وفق الوكالة الأفغانية.