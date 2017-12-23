مجلس الأمن يتبنّى بالإجماع عقوبات على كوريا الشمالية

فرض مجلس الأمن الدولي، مساء أمس، بدعم من الصين، عقوبات جديدة على كوريا الشمالية، ستحد من مخزونها النفطي الحيوي للبرنامجين الصاروخي والنووي. وتبنى المجلس بإجماع أعضائه مشروع قرار أميركياً ينص أيضاً على إعادة الكوريين الشماليين العاملين في الخارج، والذين يشكلون مصدر دخل لنظام كيم جونغ اون.

ويقلص التصويت حجم شحنات توريد المنتجات البترولية مثل البنزين والديزل والزيت الثقيل إلى كوريا الشمالية. وسيتم السماح فقط بتوريد 500 ألف برميل في السنة اعتباراً من مطلع يناير المقبل، بدلاً من مليوني برميل كانت معدة في الأصل.

ويشمل القرار حظراً على صادرات الأغذية والمنتجات الزراعية والآلات والمعدات الكهربائية والتربة والحجارة والأخشاب والسفن، فضلاً عن حظر القرار على دول أخرى بيع آلات صناعية ووسائل نقل والحديد والصلب ومواد معدنية أخرى إلى بيونغيانغ.