مقتل 6 شرطيين أفغان في هجوم انتحاري

أعلن مسؤولون، أنّ انتحارياً اقتحم بعربة هامفي محشوة بالمتفجرات مقراً للشرطة في أفغانستان، أمس، ما أدى إلى مقتل ستة شرطيين على الأقل وتدمير مبنى. ووقع الهجوم الذي تبنته حركة طالبان قبيل الفجر في منطقة مايواند بولاية قندهار الجنوبية، في آخر حلقة من سلسلة الهجمات الدامية التي يشنها المتمردون وتستهدف بشكل متزايد مراكز أمنية. وقال قائد شرطة مايواند سلطان محمد، إنّ العربة كانت محشوة بما يقدر بـ 3.500 كلغ من المتفجرات.

مشيراً إلى مقتل ستة ضباط شرطة وجرح خمسة. ولفت محمد إلى أنّ المهاجم اجتاز نقطة التفتيش الأولى ثم فجّر العربة عند الحاجز الثاني بعد أن فتح شرطي النار، مشيراً إلى أنّ أحد المباني دمّر بالكامل ولحقت أضرار بمبنيين آخرين بجواره.

وأضاف أنّ عصف الانفجار أدى إلى نسف نوافذ المتاجر على بعد كيلومترين. وفيما أكد الناطق باسم شرطة قندهار غورزانغ افريدي عدد القتلى والجرحى، مضيفاً: «جميع الضحايا من عناصر الشرطة المحلية»، قال شرطي محلي طلب عدم ذكر اسمه، إنّ دوي الانفجار كان عنيفاً وسُمع على بعد كيلومترات من المقر، مؤكداً أنّ ثمانية عناصر قتلوا وتسعة آخرين جرحوا. بدورها، قالت الشرطة إنّ «القتلى الثمانية انتشلوا من تحت الركام، وشرطيين آخرين فقد اثرهم بعد الهجوم».