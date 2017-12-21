طائرة تغيّر مفهوم الطيران

ذكرت تقارير إعلامية أن شركة بوينغ الأميركية كشفت عن طراز جديد من طائراتها العسكرية، تقول إنه سيغير مفهوم الطيران في المستقبل.

وذكرت صحيفة تلغراف البريطانية أن الطائرة الجديدة قريبة في الشكل من سيارة «Batmobile» التي ظهرت في أفلام «باتمان».

وأطلقت الشركة الأميركية على الطائرة اسم Boeing MQ25، وهي تحلّق من دون طيار. وكان الحساب الرسمي لشركة بيونغ المخصص للقسم العسكري في «تويتر» نشر الثلاثاء صورة للطائرة الجديدة.

وأشرف على صناعة الطائرة وحدة «Phantom Works»، المسؤولة عن المشاريع السرية في الشركة الأميركية.

لكن الصحيفة نقلت عن خبراء قولهم إنه من المرجح أن تكون الطائرة الجديدة مخصصة للفضاء، استكمالاً لخطوات بوينغ الأخرى في هذا المجال، مثل إنتاج مركبة X-37B للمهمات السرية في الفضاء.

ويعتقد آخرون أن الطائرة السرية يمكن أن تكون طائرة كهربائية جديدة مع محرك، مما يتيح لها الإقلاع والهبوط عمودياً، اعتماداً على استحواذ «بوينغ» على معهد لعلوم الطيران الذي فاز العام الماضي بعقد لصناعة طائرة تهبط وتقلع عمودياً «XV»، لكن شكلها يشبه الطائرات ذات الأجنحة الثابتة.