نجم رياضي تركي يصف أردوغان بـ «عديم الشرف»

سخر نجم كرة السلة اللاعب بفريق نيويورك نيكس الأميركي، اللاعب التركي أنيس كانتر، من طلب المدعي العام التركي، سجنه لمدة تصل إلى 4 سنوات، بتهمة إهانة رجب طيب أردوغان، ورد اللاعب على الطلب بوصف الرئيس التركي بـ«عديم الشرف».

وألغت السلطات التركية جواز سفر كانتر (25 عاماً) في وقت سابق هذا العام، وصدر أمر باعتقاله، بعد أن اعتبرته محكمة تركية «هارباً»، بسبب تأييده للداعية فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب في يوليو 2016.

وأفادت عريضة الاتهام الصادرة،أمس، بأن كانتر استخدم موقع تويتر في «القذف والتشهير» بأردوغان، ورد لاعب كرة السلة على العريضة من خلال تغريدة، قال فيها: «ما قلته أقل مما يستحقه هذا (الرجل) عديم الشرف». وأضاف صوراً لتقارير إعلامية. وكتب لمتابعيه البالغ عددهم 526 ألف على تويتر: «أضف أربع سنوات أخرى لي أيها السيد».

واعتقل كانتر في رومانيا في مايو عندما علمت السلطات هناك بإلغاء جواز سفره. وعاد بعد ذلك للولايات المتحدة. وانتقد كانتر أردوغان في مؤتمر صحافي بعد اعتقاله، ووصفه بأنه «هتلر هذا القرن».

يذكر أن كانتر يحمل بطاقة إقامة أميركية، تمكنه من العيش والعمل في الولايات المتحدة بشكل مؤقت.