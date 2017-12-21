ميانمار ترفض دخول لجنة تحقيق دولية إلى أراضيها

أعلنت الأمم المتحدة رفض السّلطات في ميانمار دخول المقررة الأممية يانغي لي، المعنية بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان ضد مسلمي الروهينغا، إلى أراضيها. كما رفضت دخول اللجنة الدولية لتقصي الحقائق إلى البلاد، داعية حكومة ميانمار لإعادة النظر في قرارها والسماح للمقررة الأممية واللجنة الدولية بدخول أراضيها للقيام بمهامها.

وقالت يانغي لي في بيان لها، إن سفير ميانمار في الأمم المتحدة كان قد أبلغ مجلس حقوق الإنسان قبل أسبوعين بتعاون بلاده مع المجلس والآليات الدولية لحقوق الإنسان، لأنهم ليس لديهم ما يريدون إخفائه، مشيرة إلى أن رفض التعاون يعني أن هناك ما تخفيه سُلطات ميانمار.