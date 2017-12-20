السجن 28 عاما لأميركي خطط لقطع رأس ناشطة معادية للإسلام

قضت محكمة في الولايات المتحدة بسجن رجل مدة 28 عاما بتهم متعلقة بالإرهاب، بعد أن خطط لقطع رأس مدونة وناشطة ضد الإسلام مستلهما أساليب تنظيم " داعش " .

ودين ديفيد رايت (28 عاما) من قبل هيئة محلفين لمحكمة فدرالية في بوسطن في أكتوبر الماضي بالتآمر لتأمين الدعم المادي لتنظيم " داعش " وارتكاب أعمال إرهابية وإعاقة العدالة.

ورايت الذي ولد وترعرع في ماساشوستس كان قد خطط بعد أن بايع " داعش " لقتل المدونة باميلا غيلير بمساعدة قريبه اسامة رحيم، والأخير قتلته الشرطة عام 2015 بعد أن اندفع نحو عناصرها في بوسطن وهو يشهر سكينا.

وكتبت غيلر على تويتر الثلاثاء بعد صدور الحكم "سيكون رايت في السجن طوال حياتي وهذا شيء جيد".

وقال الادعاء العام إن رايت أسس خلية "استشهادية"، ونشر عام 2015 وثيقة تحض "ليوث أميركا" على قتل الأميركيين، وحدد المدونة النيويوركية كهدف أول لقتلها بقطع الرأس.

وأضاف الادعاء ان رحيم قريب رايت تلقى معلومات مشفرة عن غيلير من الجهادي البريطاني المولد جنيد حسين الناشط في الحقل الدعائي لتنظيم " داعش " والذي يتهمه البنتاغون بانه كان يجند المتعاطفين مع التنظيم للتحول إلى ذئاب منفردة في الغرب.

وقتل حسين بعد استهدافه بغارة جوية في مدينة الرقة السورية في أغسطس 2015.

وكشف الادعاء ايضا أن رايت شجع قريبه رحيم قبل ساعتين من مهاجمته لشرطة بوسطن على السعي للشهادة عبر مهاجمة "أصحاب البزات الزرقاء".

وترأس غيلر مجموعتين مناهضتين للإسلام هما "مبادرة الدفاع عن حرية أميركا" و"أوقفوا أسلمة أميركا" (سيوا)، وهي تستنكر ما تسميه "زحف الشريعة" في الولايات المتحدة.

ونظمت غيلر عام 2015 مسابقة في تكساس لرسوم كاريكاتور حول النبي محمد، لكن رجلين مسلحين ببنادق هجومية اقتحما موقع المسابقة قبل أن يقتلا على يد الشرطة.

ومولت "سيوا" أيضا حملة دعائية ضد الإسلام على وسائل النقل العام في نيويورك وسان فرنسيسكو وواشنطن.