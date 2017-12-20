«النواب» الأميركي يقر إصلاح الضرائب

وافق مجلس النواب الأميركي الذي يسيطر عليه الجمهوريون أمس، على مشروع قانون شامل لإصلاح الضرائب في صورته النهائية وأرسله إلى مجلس الشيوخ حيث من المنتظر أن يصوت عليه في وقت لاحق. ويتضمن أول إصلاح في أكثر من 30 عاماً لنظام الضرائب في الولايات المتحدة تخفيضات في معدلات ضرائب الشركات والأفراد. وإذا وافق مجلس الشيوخ على المشروع، فإن الرئيس دونالد ترامب قد يوقعه اليوم (الأربعاء) ليصبح قانوناً.