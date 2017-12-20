الأمم المتحدة تعتزم إجلاء 10 آلاف مهاجر من ليبيا في 2018

أعلن ممثل المفوضية العليا للاجئين في ليبيا روبرتو مينيوني أمس، أن المفوضية تعتزم العام المقبل إجلاء ما بين خمسة آلاف وعشرة آلاف مهاجر من ليبيا إلى بلدان أخرى. وقال مينيوني «في 2018، سنحاول إرسال ما بين خمسة آلاف وعشرة آلاف لاجئ هم الأكثر ضعفاً إلى بلدان أخرى. لا نستطيع الإدلاء برقم محدد لأن هذا الأمر يبقى رهناً بعدد اللاجئين الذين يمكن استقبالهم في دول أوروبية أو كندا أو دول أخرى». وأوضح أنه منذ نوفمبر، تم نقل نحو مئة لاجئ إلى النيجر المجاورة حيث ستتولى دول الاستقبال التي أغلقت سفاراتها في ليبيا درس ملفاتهم.

وبحسب قوائم المفوضية العليا هناك أكثر من 44 ألفاً و300 مهاجر في ليبيا تم تسجيلهم كلاجئين. و85 في المئة من هؤلاء سوريون وعراقيون وفلسطينيون يقيمون في ليبيا منذ أعوام عدة.