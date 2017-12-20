موسكو: 4500 روسي في صفوف الإرهابيين

أعلنت أجهزة الأمن الروسية، أمس، مغادرة نحو 4500 روسي إلى الخارج للقتال في صفوف الإرهابيين، معربة عن خشيتها إزاء عودتهم بعد خسارة تنظيم داعش كامل الأراضي التي احتلها تقريباً في سوريا والعراق.

وصرح مدير جهاز الأمن الاتحادي ألكسندر بورتنيكوف في مقابلة مع صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الرسمية: «اتضح أن نحو 4500 روسي غادروا إلى الخارج للمشاركة في معارك ضمن صفوف الإرهابيين».

وتحدث بورتنيكوف عن محاكمة أكثر من 9500 شخص في روسيا خلال خمس سنوات، «بجرائم متصلة بالإرهاب أو التطرف». وغداة إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن سحب جزء من قواته من سوريا، أعرب جهاز الأمن الاتحاد عن مخاوفه إزاء عودة إرهابيين من هذا البلد إلى الأراضي الروسية، حيث ينظم مونديال 2018.