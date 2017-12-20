اليابان تعزز دفاعاتها ضد تهديد كوريا الشمالية

وافقت الحكومة اليابانية أمس، على إدخال منظومة الاعتراض الصاروخية الأرضية الأميركية «ايجيس» ضمن استراتيجيتها لتعزيز دفاعاتها ضد التهديدات الكورية الشمالية «الخطيرة والوشيكة».

وأطلقت كوريا الشمالية صاروخين بالستيين فوق اليابان هذا العام، وهددت «بإغراق» البلاد في البحر. كما أجرت الشهر الماضي تجربة لصاروخ عابر للقارات سقط في المنطقة الاقتصادية للمياه اليابانية.

وقالت اليابان في معرض دعمها تبني منظومة «ايجيس آشور»: إن «التطور الصاروخي والنووي لكوريا الشمالية دخل مرحلة من التهديد الوشيك والأكثر خطراً على أمن بلدنا». وأضافت طوكيو أنها تحتاج بشكل كبير لتطوير دفاعاتها الصاروخية.

وتخطط اليابان لنشر منظومة «ايجيس آشور» في موقعين بإمكانهما تغطية كامل البلاد بواسطة رادارات قوية. وسيزود نشر هذه المنظومة الحليف الأميركي بطبقة جديدة من الدفاعات بالإضافة إلى صواريخ «اس ام-3» الموجهة التي تطلقها سفن ايجيس الحربية ومنصات باتريوت «باك 3».

وبحسب المسؤولين اليابانيين فإنه ستستغرق اليابان سنوات كثيرة قبل التمكن من تشغيل «ايجيس آشور».