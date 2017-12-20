روسيا والصين تنددان بالطابع الإمبريالي لاستراتيجية ترامب

نددت روسيا والصين أمس بتقرير استراتيجية الأمن القومي الجديدة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب أول من أمس و اعتبرت أن البلدين منافسان للمصالح الأميركية، وانتقدتا «ذهنية الحرب الباردة» و«الطابع الإمبريالي» لها.

وقال الكرملين إن «الطابع الإمبريالي لهذه الوثيقة يبدو جلياً، وكذلك رفض التخلي عن عالم أحادي القطب، رفض يتسم بالإصرار»، مشيراً إلى أن السلطات الروسية «لا يمكن أن تقبل بأن يعامل البلد على أنه تهديد لأمن الولايات المتحدة». وقال: «إنها تظهر إصرار الولايات المتحدة وعدم رغبتها في عالم مبني على أقطاب مختلفة.

إضافة إلى كرهها لعالم يحوي قوى عظمى عدة». وذكر الكرملين أنه استشعر «عدداً من اللحظات الإيجابية النادرة» في نص الوثيقة، والتي تظهر فرصاً للتعاون بين الدولتين.

وركّز ترامب خلال تقديم الاستراتيجية على أربع ركائز: الدفاع عن الوطن، والازدهار الأميركي، وتعزيز التأثير الأميركي، وتحقيق السلام من خلال القوة، ويرى البيت الأبيض أن الوثيقة، التي عمل الفريق الرئاسي على إنجازها طوال 11 شهراً الماضية، تلتزم بالوعود التي قطعها ترامب على نفسه في الحملة الانتخابية. وتقول الوثيقة إن «الولايات المتحدة لا يمكنها أن تغض النظر عن الانتهاكات والغش والاعتداءات الاقتصادية».

ونددت بكين من جهتها بالتقرير، منتقدة «ذهنية الحرب الباردة» التي تتبعها واشنطن، إذ صنفت الصين في فئة دولة «غريمة». وأكدت وزارة الخارجية الصينية أن «أي بلد أو أي تقرير يشوه الحقائق أو يتعمد الافتراءات لن يحقق نتيجة».

وقالت «نحض الولايات المتحدة على التوقف عن تشويه نوايا الصين الاستراتيجية بصورة متعمدة، والتخلي عن مفاهيمها التي عفا عليها الزمن مثل ذهنية الحرب الباردة». ودافعت بقوة عن السياسة الخارجية لبكين، مشيرة إلى أن الصين «لن تسعى إلى تحقيق نموها على حساب مصالح دول أخرى، لكن في الوقت نفسه لن نتخلى عن حقوقها الشرعية ومصالحها».

وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة والصين تزايداً في المواضيع الخلافية مثل التجارة، إذ اتخذت الولايات المتحدة خطوات غير مسبوقة لإجراء تحقيقات في بضائع مصنوعة في الصين وزيادة الرسوم عليها. وتذهب استراتيجية ترامب إلى حد اتهام الصين «بتقويض أمن وازدهار» الولايات المتحدة والسعي إلى إزاحتها من آسيا.

علاقات

أبدى حلف شمال الأطلسي (ناتو) رغبته في توسيع نطاق علاقاته مع الصين. وعلى هامش اجتماعه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرج، في باريس إن «الصين أمة ذات قوة عسكرية واقتصادية متنامية ولذلك فمن المهم للناتو أن تكون له روابط مع الصين». وأضاف أن الحلف يهدف إلى توسيع نطاق وتعزيز الاتصالات السياسية القائمة بين الجانبين.

في الوقت نفسه، أوضح ستولتنبرج أن الناتو لا ينظر إلى منطقة شرق آسيا بوصفها منطقة مسؤوليته الحقيقية، وقال: «نحن لسنا حلفاً عالمياً، نحن حلف أمني إقليمي»، لافتاً إلى أن هدف الحلف يتمثل في الدفاع الجماعي لأوروبا وللحلفاء.