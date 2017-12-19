إطلاق نار في محاولة اقتحام قاعدة أميركية في بريطانيا

اعتقلت الشرطة البريطانية رجلاً حاول اقتحام نقطة تفتيش عند قاعدة ميلدنهول الجوية التي تستخدمها القوات الجوية الأميركية في سوفولك شرقي بريطانيا.

وأطلق جنود الحراسة من القوات الأميركية النار على الرجل قبل اعتقاله. وأصيب الرجل بجروح وكدمات، وهو حالياً قيد الاحتجاز لدى شرطة سوفولك.

ورُفعت حالة التأهب مؤقتاً في القاعدة في الوقت الذي ردّت فيه الشرطة على تقارير وصفت الحادث بأنه «كبير»، ولا يعتقد وجود شبهة إرهاب وراء ارتكاب الحادث.

وأضافت الشرطة أنه لا يوجد أي تهديد كبير على المستوى العام أو الأشخاص في القاعدة، وأنهم لا يبحثون عن شخص آخر. وتحمي شرطة وزارة الدفاع البريطانية وقوات أميركية القاعدة في ميلدنهول. وتُستخدم القاعدة مركز نقل تابعاً للولايات المتحدة.