الإمارات: نقف مع باكستان ضد الإرهاب الخبيث

دانت دولة الإمارات بشدة، الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة بمدينة كويتا جـــنوب غربي باكستان، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأبرياء. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، تضامن الإمارات مع باكستان، ووقــوفها إلى جانبها في مواجهة هذا العمل الإجرامي الخبيث، ودعمها لــكل ما تتخذه من إجراءات من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار.

وجددت الوزارة موقف الدولة الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب، والذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق، وأياً كان مصدره ومنطلقاته، معربة عن بالغ التعازي وصادق المواساة لأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي.

وفي بيان مماثل، أعربت السعودية، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير، وجدد مصدر مسؤول بالخارجية السعودية، التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة ضد الإرهاب والتطرف.