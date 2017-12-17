حادثتا طعن في برلين

المصدر:
  • Ⅶ برلين - د.ب.أ
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أصيب شخصان بجروح بالغة إثر تعرضهما لاعتداء طعن في واقعتين بمحطتي قطارات أنفاق في حي نويكولن ببرلين.

ولاذ الجناة في الواقعتين بالفرار.

ووقع الاعتداء الأول مساء أول من أمس في محطة أنفاق «هيرمان بلاتس». وذكرت الشرطة، أمس، أن ثلاثة مجهولين اعتدوا بالضرب على مراهق (16 عاماً)، واستمروا في ركله وضربه عقب طرحه أرضاً، ثم طعنه أحد المعتدين مرات عدة في الجزء العلوي من الجسم، قبل أن يلوذ الثلاثة بالفرار.

وتم نقل المعتدى عليه إلى المستشفى. ووقع الاعتداء الثاني في محطة أنفاق راتهاوس نويكولن، المحطة التالية لـ«هيرمان بلاتس». وهناك دخل شاب (28 عاماً) في شجار مع اثنين آخرين لأسباب غير معلومة، ثم أطلق المعتدون رذاذ الفلفل على الشاب، وطعنوه بسكين في الجزء العلوي للجسم، ولاذا بالفرار.

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