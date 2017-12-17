المعارضة الإيرانية تطالب بالتصدي لنشاطات الحرس الثوري في المنطقة

أكدت زعيمة المعارضة الإيرانية، مريم رجوي، أمس، أن الشعب الإيراني مستعد لإسقاط «نظام الإرهاب الحاكم» في إيران الذي بات في مأزق ويسعى إلى الهروب عبر تصدير الأزمات للخارج، مطالبةً الدول الغربية بالتصدي لنشاطات ميليشيات الحرس الثوري في المنطقة.

وفي مؤتمر للمعارضة بالعاصمة الفرنسية باريس، قالت رجوي: «اجتمعنا هنا، لنقول إن الشعب الإيراني مستعد لإسقاط نظام الإرهاب الحاكم باسم الدين في إيران، وهو يريد تحقيق مجتمع على أسس الحرية والمساواة والديمقراطية».

وذكرت أنه «في انطلاقة الذكرى 70 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، نظام الإرهاب الحاكم باسم الدين في إيران أسّس حكمه على تدمير مواد هذا الإعلان واحدة تلو أخرى، وهو رفض حقوق الإنسان للشعب الإيراني».